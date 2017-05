FrankfurtDie Anhebung der Gewinnprognose lockt am Mittwoch die Anleger schon im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz in die Aktien von Fresenius, die um 2,3 Prozent und damit an die Dax-Spitze steigen. Auch die Titel der Dialysetochter FMC legen nach einem Gewinnsprung um rund ein Prozent zu. "Die Ergebnisse sind auf den ersten Blick besser als erwartet", sagte ein Händler. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)