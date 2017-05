Frankfurt, 05. Mai Die Aktien des britischen Verlags Pearson stehen nach der Präsentation von Plänen zum Konzernumbau hoch im Kurs. Der Kurs springt in London um 17,5 Prozent auf ein Dreieinhalb-Monats-Hoch von 773 Pence nach oben. Pearson will die Kosten weiter senken und eine Tochter in den USA verkaufen. ******************************************************** 09:45 JCDECAUX VERGRAULT ANLEGER MIT SCHWACHEN ZAHLEN Aus Enttäuschung über einen Umsatzrückgang im ersten Quartal werfen Anleger Aktien des Ströer-Rivalen JCDecaux aus ihren Depots. Die Titel verlieren in Paris 4,8 Prozent auf 30,55 Euro. Ströer geben 0,7 Prozent auf 54,04 Euro nach. In den vergangenen zwölf Monaten legten Ströer 22 Prozent zu, während JCDecaux 16 Prozent verloren. ********************************************************* 08:15 HERABSTUFUNG DRÜCKT E.ON ANS DAX-ENDE E.ON rutschen nach einer Herabstufung ans Dax-Ende. Die Titel verlieren bei Lang & Schwarz und im Frankfurter Frühhandel jeweils ein Prozent. Analysten der HSBC stuften die Titel auf "reduce" von "hold" zurück und senkten das Kursziel um 20 Cent auf 6,50 Euro. ********************************************************* 07:53 HEIDELBERGER DRUCK VORBÖRSLICH NACH ZAHLEN SCHWÄCHER Bei Anlegern kommen die Quartalszahlen von Heidelberger Druckmaschinen nicht gut an. Die Aktien verlieren bei Lang & Schwarz 1,8 Prozent und tragen die rote Laterne im SDax. ******************************************************** 07:48 ÖLPREISE RAUSCHEN WEITER NACH UNTEN Die Ölpreise setzen ihre Talfahrt fort. Brent verbilligt sich um 3,6 Prozent auf 46,64 Dollar je Fass. WTI gibt 3,9 Prozent auf 43,76 Dollar nach. So tief haben die Ölpreise zuletzt Ende November notiert, kurz bevor die Opec eine Fördergrenze beschlossen hat. ********************************************************* 07:35 MTU UND DEUTZ EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro MTU AERO ENGINES 133,95 1,90 DEUTZ ORD 7,29 0,07 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)