Frankfurt, 22. Mai Der Einzug in die lukrative Champions League gibt Borussia Dortmund Auftrieb. Die Aktien steigen bei Lang & Schwarz und im Frankfurter Frühhandel um jeweils knapp zwei Prozent und liegen an der Spitze im SDax. ***************************************************** 07:49 ÖLPREISE STEIGEN WEITER - BRENT NAHE 55 DOLLAR Die Ölpreise weiten ihre Gewinne aus. Brent zieht um ein Prozent auf 54,17 Dollar je Barrel an und kostet so viel zuletzt vor fünf Wochen. WTI verteuert sich um 1,1 Prozent auf 50,89 Dollar. ****************************************************** 07:44 WACKER CHEMIE EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro WACKER CHEMIE 98,75 2,00 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)