MÄRKTE 5-Zinsspekulationen treiben Dollar auf Drei-Wochen-Hoch

Frankfurt, 20. Jun Spekulationen auf eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank Fed haben dem Dollar am Dienstag weiter Auftrieb gegeben. Der Dollar-Index, der den Wert des "Greenback" im Vergleich zu anderen wichtigen Währungen misst, stieg um 0,1 Prozent auf ein Drei-Wochen-Hoch von 97,62 Punkten. Bereits am Montag hatte der Dollar zugelegt, nachdem der einflussreiche Fed-Banker William Dudley sich positiv über die amerikanische Wirtschaft geäußert hat. Der robuste Arbeitsmarkt we