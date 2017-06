FrankfurtDurch den Kurssprung in Folge des Kaufs von Whole Foods steigt die Marktkapitalisierung von Amazon im Vergleich zum Donnerstags-Schlusskurs um fast 13 Milliarden Dollar. Die Übernahme von Whole Foods kostet Amazon rund 13,7 Milliarden Dollar. Amazon-Aktien legen um 2,6 Prozent auf 988 Dollar zu.