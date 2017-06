FrankfurtDie Titel von Whole Foods setzen den Handel fort und schießen um 28 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 42,35 Dollar nach oben. Amazon.com bietet 42 Dollar je Whole-Foods-Aktie.

*********************************************************

15:54 BÖRSENWERT VON AMAZON SCHNELLT UM 13 MRD DOLLAR HOCH

Durch den Kurssprung in Folge des Kaufs von Whole Foods steigt die Marktkapitalisierung von Amazon im Vergleich zum Donnerstags-Schlusskurs um fast 13 Milliarden Dollar. Die Übernahme von Whole Foods kostet Amazon rund 13,7 Milliarden Dollar. Amazon-Aktien legen um 2,6 Prozent auf 988 Dollar zu.

**********************************************************

14:49 DOLLAR WEITET VERLUSTE NACH US-BAU-DATEN AUS

Unerwartet wenige Wohnbaubeginne und Baugenehmigungen in den USA belasten den Dollar. Der Dollar-Index weitet seine Verluste aus und rutscht um 0,2 Prozent auf ein Tagestief von 97,24 Punkte ab.

**********************************************************

13:07 SIEMENS FALLEN ANS DAX-ENDE

Siemens-Aktien rutschen um 1,9 Prozent auf ein Zweieinhalb-Monats-Tief von 123,25 Euro ab und sind mit Abstand größter Verlierer im Dax. Ein Händler verweist auf mögliche Aussagen von Firmenchef Joe Kaeser bei einer Investorenkonferenz in London.

**********************************************************

09:30 GRIECHISCHE BOND-RENDITEN SINKEN NACH HILFSDEAL

Die Freigabe weiterer Hilfszahlungen durch die internationalen Geldgeber für Griechenland sorgt für Erleichterung am Anleihemarkt. Die Rendite der zehnjährigen Hellas-Bonds fällt auf ein Dreieinhalb-Wochen-Tief von 5,771 Prozent.

***********************************************************

08:29 ANALYSTENKOMMENTAR DRÜCKT ALSTRIA OFFICE

Eine Herunterstufung setzt Alstria Office zu. Die Aktien verlieren im Geschäft von Lang & Schwarz mehr als ein Prozent, nachdem die Analysten der HSBC die Titel auf "Hold" von "Buy" gesetzt haben.

***********************************************************

08:22 GERRY WEBER AUF ERHOLUNGSKURS

Nach dem jüngsten Ausverkauf greifen Anleger wieder bei Gerry Weber zu. Die Aktien gewinnen im Geschäft von Lang & Schwarz und im Frankfurter Frühhandel jeweils etwa zwei Prozent. Nach Vorlage der Halbjahresergebnisse am Mittwoch hatten die Titel mehr als zwölf Prozent verloren.

***********************************************************

08:07 BRENTPREIS WEITER UNTER 47 DOLLAR

Das weltweite Überangebot macht dem Ölpreis am Freitag erneut zu schaffen. Mit 46,96 Dollar je Barrel notiert Brent nur rund 30 US-Cent über seinem Sechs-Monats-Tief. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)