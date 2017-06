FrankfurtEin Reuters-Bericht über den Rückzug von Fortress und Elliott aus den Verhandlungen über die Rettung von Monte dei Paschi di Siena belastet Finanzwerte an der Börse in Mailand. Der Index der italienischen Banken rutscht um 1,7 Prozent auf 10.412 Zähler ab. Der Mailänder Auswahlindex sackt ebenfalls ab und notiert aktuell unverändert bei 20.851 Punkten.

16:39 SCHWACHE KONJUNKTURDATEN BELASTEN DOLLAR

Unerwartet schwach ausgefallene US-Konjunkturdaten drücken den Dollar-Index immer weiter nach unten. Er weitet seine Verluste aus und fällt um 0,3 Prozent auf ein Zweieinhalb-Wochen-Tief von 97,13 Punkten. Der Euro weitet im Gegenzug seine Gewinne aus und zieht um einen halben US-Cent auf 1,1196 Dollar an.

16:05 WHOLE FOODS STEIGEN AUF ZWEI-JAHRES-HOCH

Die Titel von Whole Foods setzen den Handel fort und schießen um 28 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 42,35 Dollar nach oben. Amazon.com bietet 42 Dollar je Whole-Foods-Aktie.

15:54 BÖRSENWERT VON AMAZON SCHNELLT UM 13 MRD DOLLAR HOCH

Durch den Kurssprung in Folge des Kaufs von Whole Foods steigt die Marktkapitalisierung von Amazon im Vergleich zum Donnerstags-Schlusskurs um fast 13 Milliarden Dollar. Die Übernahme von Whole Foods kostet Amazon rund 13,7 Milliarden Dollar. Amazon-Aktien legen um 2,6 Prozent auf 988 Dollar zu.

14:49 DOLLAR WEITET VERLUSTE NACH US-BAU-DATEN AUS

Unerwartet wenige Wohnbaubeginne und Baugenehmigungen in den USA belasten den Dollar. Der Dollar-Index weitet seine Verluste aus und rutscht um 0,2 Prozent auf ein Tagestief von 97,24 Punkte ab.

13:07 SIEMENS FALLEN ANS DAX-ENDE

Siemens-Aktien rutschen um 1,9 Prozent auf ein Zweieinhalb-Monats-Tief von 123,25 Euro ab und sind mit Abstand größter Verlierer im Dax. Ein Händler verweist auf mögliche Aussagen von Firmenchef Joe Kaeser bei einer Investorenkonferenz in London.

09:30 GRIECHISCHE BOND-RENDITEN SINKEN NACH HILFSDEAL

Die Freigabe weiterer Hilfszahlungen durch die internationalen Geldgeber für Griechenland sorgt für Erleichterung am Anleihemarkt. Die Rendite der zehnjährigen Hellas-Bonds fällt auf ein Dreieinhalb-Wochen-Tief von 5,771 Prozent.

08:29 ANALYSTENKOMMENTAR DRÜCKT ALSTRIA OFFICE

Eine Herunterstufung setzt Alstria Office zu. Die Aktien verlieren im Geschäft von Lang & Schwarz mehr als ein Prozent, nachdem die Analysten der HSBC die Titel auf "Hold" von "Buy" gesetzt haben.

08:22 GERRY WEBER AUF ERHOLUNGSKURS

Nach dem jüngsten Ausverkauf greifen Anleger wieder bei Gerry Weber zu. Die Aktien gewinnen im Geschäft von Lang & Schwarz und im Frankfurter Frühhandel jeweils etwa zwei Prozent. Nach Vorlage der Halbjahresergebnisse am Mittwoch hatten die Titel mehr als zwölf Prozent verloren.

08:07 BRENTPREIS WEITER UNTER 47 DOLLAR

Das weltweite Überangebot macht dem Ölpreis am Freitag erneut zu schaffen. Mit 46,96 Dollar je Barrel notiert Brent nur rund 30 US-Cent über seinem Sechs-Monats-Tief. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)