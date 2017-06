FrankfurtDie milliardenschwere Übernahme der US-Biosupermarktkette Whole Foods gibt Amazon erneut Auftrieb. Die Aktien steigen um bis zu drei Prozent auf ein Rekordhoch von 1017 Dollar. Whole Foods gewinnen zwei Prozent. Damit ist die Marktkapitalisierung der beiden Firmen binnen zwei Handelstagen zusammengerechnet um gut 20 Milliarden Dollar gestiegen. Die US-Lebensmittelhändler Wal-Mart und Target verlieren bis zu 3,6 Prozent.

***********************************************************

15:19 FED-ÄUSSERUNGEN TREIBEN DOLLAR

Nachlassende Spekulationen auf langsamere US-Zinserhöhungen geben dem Dollar Auftrieb. Der Dollar-Index steigt binnen Minuten auf 97,35 von 97,146 Punkten. Im Gegenzug verbilligt sich der Euro auf 1,1174 von 1,1196 Dollar. Dem Fed-Banker William Dudley zufolge wird der robuste US-Arbeitsmarkt zu Lohnwachstum und einer anziehenden Inflation führen.

***********************************************************

10:33 SÜDZUCKER ZIEHEN NACH PROGNOSEANHEBUNG VON TOCHTER AN

Südzucker bauen nach der Prognoseanhebung der Tochter Cropenergies ihre Gewinne aus und steigen um 1,8 Prozent auf 19,85 Euro. Cropenergies-Titel drehen ins Plus und notieren 4,1 Prozent fester auf einem Zwei-Wochen-Hoch von 10,30 Euro.

*******************************************************

09:55 PARISER LEITINDEX AUF HÖCHSTEM STAND SEIT ZWEI WOCHEN

Der klare Sieg von Präsident Emmanuel Macron bei den französischen Parlamentswahlen schiebt den Aktienmarkt in Paris an. Der dortige Leitindex klettert um 1,2 Prozent auf 5326 Punkte und erreicht den höchsten Stand seit zwei Wochen.

*******************************************************

08:11 DELIVERY-HERO-BÖRSENGANG SCHIEBT ROCKET INTERNET AN

Der geplante Börsengang von Delivery Hero macht die Aktien der Muttergesellschaft Rocket Internet begehrt. Sie steigen im Frankfurter Frühhandel um 2,4 Prozent auf 20 Euro.

********************************************************

07:57 MORGAN STANLEY SENKT DAUMEN FÜR RWE - AKTIE FÄLLT

RWE rutschen vorbörslich um knapp ein halbes Prozent ab und liegen damit am Dax-Ende. Analysten von Morgan Stanley stuften die Titel auf "equal weight" von "overweight" zurück, hoben aber das Kursziel auf 20,40 Euro von 18 Euro an.

**********************************************************

07:40 HOCHSTUFUNG HIEVT E.ON AN DIE DAX-SPITZE

Eine Hochstufung schiebt E.ON an die Dax-Spitze. Die Aktien steigen vorbörslich um 1,2 Prozent, nachdem Analysten von Morgan Stanley die Titel auf "overweight" von "equal weight" nach oben gestuft haben. Das Kursziel erhöhten sie um drei Euro auf 10,30 Euro.

***********************************************************

07:36 ALSTRIA OFFICE NACH KAUFEMPFEHLUNG GEFRAGT

Anleger folgen am Montag einer Kaufempfehlung für Alstria Office Reit. Die Aktien gewinnen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 2,7 Prozent und sind größter MDax-Gewinner. Analysten von Jefferies starteten ihr Aktienrating mit "buy" und legten das Kursziel auf 15 Euro fest. Am Freitag gingen Alstria mit 12,37 Euro aus dem Handel. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)