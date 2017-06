Frankfurt, 22. Jun Ein Überangebot drückt den Kakaopreis erneut. Der US-Kontrakt fällt um 2,5 Prozent auf ein Sieben-Wochen-Tief von 1806 Dollar je Tonne. *********************************************************** 14:56 MÖGLICHER EINSTIEG VON QATAR AIR TREIBT AMERICAN AIR Möglicher Einstieg von Qatar Airways gibt American Airlines Auftrieb. Die Aktien steigen im vorbörslichen US-Geschäft um 5,4 Prozent. Der US-Fluggesellschaft zufolge will sich der Staatskonzern aus dem Emirat zehn Prozent der Anteile kaufen. *********************************************************** 13:12 METRO FALLEN NACH GERICHTSAUSSAGEN ZU AUFSPALTUNG Ein drohender Rückschlag für die Aufspaltungspläne schickt Metro auf Talfahrt. Die Aktien verlieren 3,5 Prozent auf ein Sieben-Monats-Tief von 27,82 Euro, nachdem das Oberlandesgericht Düsseldorf in einer vorläufigen Einschätzung einige Anträge des Konzerns als nicht statthaft bezeichnete. *********************************************************** 10:26 ÜBERNAHMEFIEBER TREIBT CHIPDESIGNER IMAGINATION Übernahmespekulationen verleihen den Aktien des britischen Grafikchip-Spezialisten Imagination Flügel. Die Papiere steigen in London um rund 21 Prozent auf 149 Pence. In Folge des Verlustes des Hauptkunden Apple vor ein paar Monaten ist Imagination auf der Suche nach einem Käufer. Es gebe erste Sondierungsgespräche mit möglichen Bietern. **************************************************** 08:00 HEIDELDRUCK NACH ANALYSTENKOMMENTAR GEFRAGT Anleger greifen nach einem positiven Analystenkommentar bei Heidelberger Druckmaschinen zu. Die Aktien liegen bei Lang & Schwarz 2,1 Prozent im Plus und stehen damit an der SDax-Spitze. HSBC bekräftigte seine Kaufempfehlung und hob das Kursziel auf 3,60 von 3,00 Euro an. **************************************************** 07:51 SAP PROFITIERT VON STARKEN ORACLE-ZAHLEN Starke Zahlen vom Rivalen Oracle helfen SAP nach oben. Die Aktien gewinnen bei Lang & Schwarz 1,5 Prozent und liegen an der Dax-Spitze. Vor allem das Wachstum im Cloud-Geschäft der Amerikaner hebe die Laune im Sektor, sagte ein Händler. **************************************************** 07:41 HHLA EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Unternehmen werden am Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schluss Divide Angaben in Euro kurs nde Hamburger Hafen und Logistik 19,68 0,59 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)