Insider - Finanzinvestoren wollen Stada-Übernahme noch retten

Frankfurt, 27. Jun Die Finanzinvestoren Bain und Cinven versuchen die Übernahme von Stada Finanzkreisen zufolge noch zu retten. Sie wollten in den nächsten Tagen ausloten, ob die an Stada beteiligten Hedgefonds bereit seien, feste Zusagen zu geben, dass sie ihre Aktien bei einem neuen Anlauf andienen würden, sagten mehrere mit den Überlegungen vertraute Personen am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.