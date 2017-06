Frankfurt, 29. Jun Spekulationen auf eine baldige Zinserhöhung treiben das Pfund Sterling an. Es steigt um 0,6 Prozent und notiert erstmals seit fünf Wochen wieder über 1,30 Dollar. Der britische Notenbank-Chef Mark Carney hatte gesagt, eine Entscheidung über eine Zinserhöhung rücke näher, da sich die britische Wirtschaft der Vollauslastung nähere. ******************************************************** 09:56 HOCHSTUFUNG GIBT HSBC RÜCKENWIND - VIER-JAHRES-HOCH Die Kursrally bei Banken und eine Kaufempfehlung schiebt HSBC um 4,6 Prozent nach oben auf ein Vier-Jahres-Hoch von 718,20 Pence. Das Papier ist damit Top-Favorit im "Footsie". Analysten von Morgan Stanley stuften die Titel auf "Overweight" von "Equal-weight" hoch. ********************************************************** 09:15 MSCI-WELTINDEX KLETTERT AUF REKORDHOCH Die Kauflaune der Aktienanleger hievt den MSCI-Weltindex auf ein Rekordhoch von 470,27 Punkten. Mit ihren offenbar koordinierten Aussagen zur geplanten Straffung der Geldpolitik nährten Notenbanker Konjunkturoptimismus, sagt Anlagestratege Michael McCarthy vom Brokerhaus CMC. *********************************************************** 07:34 EUROSHOP UND GRAND CITY MIT DIVIDENDENABSCHLAG Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt. Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Deutsche Euroshop 35,87 1,40 Grand City Properties 18,00 0,68 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)