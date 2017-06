Aktien von Delivery Hero legen bei Börsendebüt deutlich zu

Frankfurt, 30. Jun Die Aktien des Essens-Lieferdienstes Delivery Hero haben zum Start an der Frankfurter Börse kräftig zugelegt. Der erste Kurs wurde am Freitag mit 26,90 Euro festgestellt. Die 39,04 Millionen Papiere waren zu 25,50 Euro zugeteilt worden, am obersten Ende der Preisspanne. Mit einem Volumen von 996 Millionen Euro ist das 2011 gegründete Startup-Unternehmen der bisher größte Börsengang des Jahres in Deutschland. Der größte Aktionär Rocket Internet hält nun noch 25,7 Pr