Frankfurt, 30. Jun Anleger folgen einer Verkaufsempfehlung für Zalando. Die Titel fallen bei Lang & Schwarz und im Frankfurter Frühhandel um jeweils knapp vier Prozent. Analysten der Deutschen Bank stuften die Titel auf "sell" von "hold" zurück und senkten das Kursziel auf 35 von 36 Euro. ***************************************************** 07:46 KAUFEMPFEHLUNG SCHIEBT K+S AN Eine Hochstufung treibt K+S vorbörslich um 1,3 Prozent, damit liegen die Aktien an der Spitze im MDax. Händlern zufolge stuften Analysten von Societe Generale die Titel auf "buy" von "hold" nach oben und sie erhöhten das Kursziel auf 28 von 23 Euro. ***************************************************** 07:36 MLP UND S&T WERDEN EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlussk Dividend Angaben in Euro urs e STT AG 13,55 0,10 MLP ORD 5,99 0,08 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)