Frankfurt, 30. Jun Dank der Erleichterung über den Wahlsieg des Pro-Europäers Emmanuel Macron und der Spekulationen auf eine baldige Drosselung der EZB-Anleihekäufe steuert der Euro auf den größten Quartalsgewinn seit sieben Jahren zu. Er verteuerte sich in den vergangenen Monaten um knapp neun Prozent auf derzeit 1,1425 Dollar. Das wäre das beste zweite Quartal seit 2002. *********************************************************** 09:35 KURSEINBRUCH BEI BAYER ZIEHT DAX TIEFER Der Kurssturz bei Bayer-Aktien zieht den Dax nach unten. Er rutscht um 0,3 Prozent auf 12.384 Punkte ab, nachdem er zuvor unverändert bei 12.424 Zählern notiert hat. ****************************************************** 09:27 HALDEX BRECHEN NACH RÜCKZUG BEI KNORR BREMSE EIN Aus Sorge vor einem Scheitern der geplanten Übernahme durch Knorr Bremse fliehen Anleger in großem Stil aus Haldex. Die Titel sacken an der Börse in Stockholm um 11,6 Prozent auf ein Zehn-Monats-Tief von 101,00 Kronen ab. ***************************************************** 08:05 VERKAUFSEMPFEHLUNG LÄSST ZALANDO ABRUTSCHEN Anleger folgen einer Verkaufsempfehlung für Zalando. Die Titel fallen bei Lang & Schwarz und im Frankfurter Frühhandel um jeweils knapp vier Prozent. Analysten der Deutschen Bank stuften die Titel auf "sell" von "hold" zurück und senkten das Kursziel auf 35 von 36 Euro. ***************************************************** 07:46 KAUFEMPFEHLUNG SCHIEBT K+S AN Eine Hochstufung treibt K+S vorbörslich um 1,3 Prozent, damit liegen die Aktien an der Spitze im MDax. Händlern zufolge stuften Analysten von Societe Generale die Titel auf "buy" von "hold" nach oben und sie erhöhten das Kursziel auf 28 von 23 Euro. ***************************************************** 07:36 MLP UND S&T WERDEN EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlussk Dividend Angaben in Euro urs e STT AG 13,55 0,10 MLP ORD 5,99 0,08 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)