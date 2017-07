FrankfurtDer starke US-Dollar sowie steigende Exporte der Opec setzen den Ölpreis immer stärker unter Druck. Nordseeöl der Sorte Brent verbilligt sich um 3,5 Prozent auf 47,86 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Leichtöl WTI kostet mit 45,20 Dollar vier Prozent weniger.

********************************************************

14:33 WORLDPAY FALLEN NACH ABSAGE VON JP MORGAN

Worldpay fallen um mehr als sieben Prozent auf 376 Pence, nachdem JP Morgan nach eigenem Bekunden keine Offerte für den britischen Bezahldienst-Anbieter vorlegen will. Zuvor hatten sich Worldpay und der US-Rivale Vantiv auf eine Übernahme geeingt. Worldpay hatte am Dienstag mitgeteilt, dass Vantiv und die US-Großbank JPMorgan an ihnen interessiert seien.

***********************************************************

12:16 WORLDPAY SETZEN REKORDKURS FORT

Worldpay setzen ihren Höhenflug - wenn auch moderater - fort und steigen um 6,7 Prozent auf ein frisches Rekordhoch von 435,2 Pence. Laut Sky News unterstützt die Führung des größten britischen Bezahldienst-Anbieters ein Übernahmeangebot des US-Rivalen Vantiv. Am Dienstag hatte Worldpay schon 27,7 Prozent zugelegt, nachdem das Unternehmen Übernahmegespräche mit Vantiv und JPMorgan bestätigt hatte.

***********************************************************

08:37 WCM AM MITTWOCH MIT DIVIDENDENABSCHLAG

WCM werden am Mittwoch mit einem Dividendenabschlag von 0,10 Euro gehandelt.

***********************************************************

08:14 ZALANDO NACH ANALYSTENSCHELTE AM MDAX-ENDE

Im frühen Handel fallen Zalando-Aktien um 1,7 Prozent und halten im MDax damit die rote Laterne. Goldman Sachs hat die Titel auf "neutral" heruntergestuft und das Kursziel auf 43 von 48 Euro gesenkt. Zudem strichen die Analysten den Online-Modehändler von ihrer europäischen Kaufliste "pan-Europe". Zalando hatten am Dienstag mit 40,21 Euro kaum verändert geschlossen.

***********************************************************

08:06 ADIDAS IM FRÜHEN HANDEL NACH KAUFEMPFEHLUNG GESUCHT

Adidas-Aktien steigen im frühen Handel am Mittwoch um mehr als ein Prozent. Die Analysten von HSBC hatten die Titel auf "buy" von "hold" hochgestuft und das Kursziel auf 210 von 165 Euro angehoben. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)