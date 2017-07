FrankfurtDie US-Futures signalisieren für die Wall Street eine schwächere Eröffnung: Der Nasdaq-Mini liegt 0,7 Prozent niedriger, der S&P-Mini 0,4 Prozent.

***********************************************************

11:40 HOFFNUNG AUF NEUEN ÜBERNAHMEVERSUCH TREIBT STADA

Die Hoffnung auf einen erneuten Übernahmeversuch treibt Stada. Die Aktien drehen ins Plus und gewinnen bis zu 1,1 Prozent auf 64,30 Euro. Nach dem Scheitern ihrer Offerte planten Bain und Cinven am Donnerstag einen neuen Vorstoß, zitieren Händler die Nachrichtenagentur "Bloomberg".

***********************************************************

11:37 RENDITEN VON BUNDESANLEIHEN AUF 18-MONATS-HOCHS

Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe steigt auf 0,541 Prozent und notiert damit so hoch wie zuletzt im Januar 2016. Auch die Verzinsung der fünf und 30-jährigen Bundesanleihen notieren auf 18-Monats-Hochs. Auslöser der Anleihen-Verkäufe sind Spekulationen auf ein baldiges Ende der ultralockeren Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks.

***********************************************************

09:58 RECKITT BENCKISER NACH UMSATZWARNUNG SCHWÄCHER

Die Aktien von Reckitt Benckiser verlieren 3,2 Prozent auf 7451 Pence und zählen im "Footsie" damit zu den größten Verlierern. Der Konsumgüterkonzern hatte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr infolge des Hackerangriffs vom Juni auf zwei von drei Prozent gesenkt.

***********************************************************

09:30 PROSIEBEN NACH ANALYSTENSCHELTE SCHWÄCHER

ProSiebenSat.1-Aktien fallen um 2,9 Prozent auf 35,20 Euro und halten im Dax damit die rote Laterne. Die Analysten von JP Morgen senkten das Kursziel auf 40 von 42 Euro. Ihre Einstufung ließen sie mit "neutral" unverändert. In einer Studie über den gesamten TV-Markt zweifelten die Analysten, dass TV-Werbung angesichts moderner "Fernseh"-Gewohnheiten wie dem Trend hin zu Internet-Anbietern noch viele Menschen erreiche.

***********************************************************

07:41 COMMERZBANK VORBÖRSLICH AN DAX-SPITZE

Ein Medienbericht über den möglichen Einstig des Finanzinvestors Cerberus treibt am Donnerstag im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz Commerzbank um zwei Prozent in die Höhe. Laut Bloomberg will Cerberus am Markt Aktien kaufen, um mit einem Minderheits-Anteil vom Aufschwung in der Branche zu profitieren. Die Bank wollte sich nicht dazu äußern. Cerberus war nicht für eine Stellungnahme erreichbar. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)