MÄRKTE 2-Dax dürfte Talfahrt fortsetzen - Warten auf US-Jobdaten

Frankfurt, 06. Jul Die Ampeln an der Börse bleiben zum Wochenabschluss auf rot. Der Dax wird seine Talfahrt nach Berechnungen von Banken und Brokern am Freitag fortsetzen. Am Donnerstag hatte er 0,6 Prozent auf 12.381,25 Punkte verloren.