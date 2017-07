MÄRKTE 2-Börsianer sehen Dax zu Wochenstart im Plus

Frankfurt, 10. Jul Mit Rückenwind von den Börsen aus Asien und den USA dürfte der deutsche Aktienmarkt am Montag etwas höher in den Handel starten. Am Freitag hatte es der Dax nur knappe 0,1 Prozent ins Plus auf 12.388,68 Punkte geschafft.