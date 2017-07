Frankfurt, 10. Jul Abercrombie & Fitch Co brechen im vorbörslichen US-Handel um 16 Prozent auf 10,21 Dollar ein. Nach eigenen Angaben sind Gespräche des Moderkonzerns über ein mögliches Deal mit Rivalen beendet worden. Insider hatten im Mai gesagt, der Konzern mit der Ladenkette Hollister habe die Investmentbank Perella Weinberg Partners engagiert, um die Übernahme-Begehrlichkeiten von Rivalen zu sondieren. *********************************************************** 11:45 ÖLPREISE FALLEN AUF TIEFSTEN STAND SEIT ZWEI WOCHEN Die Ölpreise gehen wieder auf Talfahrt: Brent verbilligt sich um 1,1 Prozent auf 46,18 Dollar je Barrel, das ist der tiefste Stand seit zwei Wochen. WTI rutscht um 1,2 Prozent ab auf 43,71 Dollar ab, ebenfalls ein Zwei-Wochen-Tief. **************************************************** 11:25 GFT TECHNOLOGIES WEITEN VERLUSTE AUS Die Aktien von GFT Technologies weiten nach der Prognosesenkung ihre Verluste aus. Sie rutschen um 15,8 Prozent ab auf ein Zweieinhalb-Jahres-Tief von 15,46 Euro. **************************************************** 10:28 TOSHIBA WERDEN IM NIKKEI DURCH SEIKO EPSON ERSETZT Toshiba fliegen aus dem Nikkei Index heraus. Wie der japanische Börsenbetreiber mitteilt, wird Toshiba am 1. August durch Seiko Epson ersetzt. Toshiba-Aktien waren mit einem Kursminus von 2,4 Prozent auf 255 Yen unter den größten Verlierern im Nikkei. Seiko Epson gingen mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 2565 Yen aus dem Handel. *************************************************** 09:56 GOLDPREIS RUTSCHT AUF VIER-MONATS-TIEF AB Spekulationen auf steigende Leitzinsen und einen höheren Dollar drücken den Goldpreis auf den tiefsten Stand seit vier Monaten. Eine Feinunze des Edelmetalls verbilligt sich um 0,6 Prozent auf 1205,02 Dollar. **************************************************** 09:20 AIR FRANCE KLM AUF HÖCHSTEM STAND SEIT FEBRUAR 2011 Der Anstieg der Passagierzahlen schiebt Air France KLM an. Die Aktien des Lufthansa-Rivalen steigen an der Börse in Paris um 2,9 Prozent auf ein Sechseinhalb-Jahres-Hoch von 13,09 Euro. ***************************************************** 08:29 LUFTHANSA RUTSCHEN NACH HERABSTUFUNG ANS DAX-ENDE Lufthansa rutschen im Frankfurter Frühhandel um 1,3 Prozent auf 20,23 Euro ab und sind mit Abstand schwächster Wert im Dax.GDAXI>. Analysten der UBS stuften die Aktien auf "neutral" von "buy" zurück, erhöhten aber das Kursziel auf 20,75 Euro von 20 Euro. ******************************************************* 07:56 HOCHSTUFUNG SCHIEBT BRENNTAG AN Brenntag klettern vorbörslich um zwei Prozent an die Spitze im MDax. Analysten von HSBC stuften die Titel auf "buy" von "hold" nach oben und erhöhten das Kursziel auf 58,5 Euro von 50 Euro. ******************************************************** 07:48 E.ON STEIGEN NACH KAUFEMPFEHLUNG AN DIE DAX-SPITZE Eine Kaufempfehlung verleiht E.ON Flügel. Die Aktien steigen vorbörslich um 1,8 Prozent an die Dax-Spitze. Analysten von HSBC stuften die Titel auf "buy" von "reduce" nach oben und erhöhten das Kursziel auf 9,60 Euro von 7,90 Euro. RWE folgen E.ON und legen 1,7 Prozent zu. ********************************************************** 07:43 HORNBACH HOLDING EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro HORNBACH HOLDING AG & CO KGAA 75,05 1,50 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)