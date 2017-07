BÖRSEN-TICKER-Euro zieht nach Aussagen von Coeure leicht an

Frankfurt, 11. Jul (Reuters) - Der Euro klettert leicht auf 1,1413 von 1,1395 Dollar. EZB-Direktor Benoit Coeure hatte erklärt, die Notenbank ziele mit ihrer ultralockeren Geldpolitik nicht auf eine Schwächung des Wechselkurses ab.

11:59 Hapag-Lloyd Auf höchstem Stand Seit Ende 2015

Hapag-Lloyd weiten ihre Gewinne aus und steigen um 9,4 Prozent auf 32,28 Euro. Das ist der höchste Stand seit über 20 Monaten. Damit haben die Aktien allein in den vergangenen zwei Tagen 17,4 Prozent zugelegt.

09:54 Thyssen Erklimmen höchsten Stand Seit Sechs Jahren

ThyssenKrupp klettern um 3,1 Prozent auf ein Sechs-Jahres-Hoch von 26,97 Euro und sind mit Abstand größter Gewinner im Dax. Der Konzern will bis Ende des Geschäftsjahres 2019/20 bis zu 2500 Stellen streichen.

09:24 Pearson Steigen Nach Teilverkauf Von Verlagstochter

Die Aktien von Pearson sind mit einem Kursplus von 2,6 Prozent auf 708 Pence unter den größten Gewinnern im Londoner Auswahlindex "Footsie". Pearson verkauft 22 Prozent an Penguin Random House an Bertelsmann.

07:42 Gft Gehen Erneut Auf Talfahrt

GFT Technologies stehen am Dienstag erneut auf den Verkaufslisten. Die Titel rutschen vorbörslich um 1,4 Prozent ab und sind größter Verlierer im TecDax. Am Montag verloren GFT nach einer Prognosesenkung knapp elf Prozent auf 16,40 Euro. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)