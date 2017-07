WDHLG-MÄRKTE 8-Kaufempfehlung schiebt Zalando hoch

(technische Wiederholung, keine Änderung am Text)

Frankfurt, 12. Jul (Reuters) - Zalando haben am Mittwoch im frühen Handel im MDax die Spitze der Gewinnerliste übernommen. Die Aktien des Online-Modehändlers stiegen um 3,9 Prozent auf 40,64 Euro. Die Analysten der Societe Generale hatten die Titel mit "buy" in ihre Berichterstattung aufgenommen und ein Kursziel von 67 Euro ausgegeben. Zalando sei mehr als nur ein Online-Shop, hatten die Analysten ihre Empfehlung begrünet. Hinter den Kulissen könne das Unternehmen eine führende Rolle bei der Entwicklung der Modebranche spielen, in dem es Kunden und Marken einander näher bringen. Im Juni hatte Zalando eine Umsatzverdoppelung bis 2020 angekündigt. (Reporter: Andrea Lentz, Mitarbeit Stratos Karakasidis in Gdynia; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)