BÖRSEN-TICKER-Euro grenzt Gewinne ein

Frankfurt, 12. Jul (Reuters) - Der Euro gibt einen Teil seiner frühen Gewinne wieder ab und rutscht auf 1,1445 Dollar und damit leicht unter dem New Yorker Schlussniveau. Allerdings liegt er weiter klar höher als am Dienstagnachmittag, als die EZB den Referenzkurs mit 1,1405 Dollar festgelegt hatte. Am Morgen hatte die Gemeinschaftswährung mit 1,1489 Dollar ein 14-Monats-Hoch aufgestellt.

08:24 Neuer rückschlag Belastet Bilfinger

Bilfinger fallen im frühen Handel um rund drei Prozent und damit an das MDax-Ende. "Schon wieder eine Enttäuschung", sagte ein Händler mit Blick auf die Gewinnwarnung vom Dienstagabend. Bilfinger hatte wegen Rückstellungen für das US-Geschäft seine Ziele kassiert und erwartet für das Gesamtjahr nun keinen operativen Gewinn mehr.

08:15 Dic Asset Am Mittwoch Mit Dividendenabschlag

Die Aktien von Dic Asset im SDax werden am Mittwoch mit einem Dividendenabschlag von 0,40 Euro gehandelt. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)