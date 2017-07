BÖRSEN-TICKER-Zinserhöhung schiebt kanadischen Dollar an

Frankfurt, 12. Jul (Reuters) - Der kanadische Dollar steigt nach einer Zinserhöhung der Notenbank auf ein Zehnmonats-Hoch. Im Gegenzug fällt der US-Dollar um 0,5 Prozent auf 1,285 kanadische Dollar. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen zieht auf 1,857 Prozent an.

16:02 Dow-Jones-Index Steigt Auf Rekordhoch

Nach den Aussagen der US-Notenbankchefin Janet Yellen erklimmt der Dow-Jones-Index ein frisches Rekordhoch. Der US-Index steigt um bis zu 0,8 Prozent auf 21.580,79 Punkte.

12:44 Dax Weitet Gewinne Aus Und Steigt über 12.500

Die Zuversicht vieler Anleger im Vorfeld der Anhörung von Fed-Chefin Janet Yellen vor dem US-Kongress trägt den Dax weiter nach oben. Mit 12.525 Punkten liegt er am Mittag 0,7 Prozent im Plus. Sollte der Dax über 12.500 Zählern schließen, wäre das aus technischer Sicht ein Kaufsignal, sagt ein Händler.

12:40 Kurszielsenkung Macht Covestro Zu Schaffen

Covestro geraten nach einem Analystenkommentar stärker unter Druck und verlieren zeitweise 2,3 Prozent auf 63,30 Euro. Barclays hatte seine "equal-weight"-Empfehlung mit einem niedrigeren Kursziel von 67 statt bislang 74 Euro versehen.

12:03 Pearson Setzten Talfahrt Fort

Nach kritischen Analystenkommentaren zum Verkauf eines Anteils am weltgrößten Buchverlag Penguin Random House sowie Kurszielsenkungen und Herabstufungen setzen Pearson ihre Talfahrt fort und verlieren wie schon am Dienstag erneut über fünf Prozent. Damit zählen sie im "Footsie" zu den Schlusslichtern.

11:45 Anlegern gefällt Metro-Aufspaltung

Metro weiten nach der Ankündigung der Aufspaltung ihre Gewinne deutlich aus und notieren mit 30,05 Euro 2,9 Prozent höher. "Die Anleger sind froh, dass das künftig kein Gemischtladen mehr ist und das es so schnell über die Bühne geht", sagt ein Händler.

11:37 Bilfinger drehen deutlich ins Plus

Nach zeitweiligen Verlusten von bis zu vier Prozent holen Bilfinger wieder auf und steigen um bis zu 3,8 Prozent auf 35,70 Euro.

10:19 Herabstufung Belastet Schaeffler

Schaeffler fallen um 1,4 Prozent auf 12,78 Euro und übernehmen damit die rote Laterne im MDax von Bilfinger, die nur noch weniger als ein Prozent im Minus notieren. Die Analysten von Jefferies hatten laut Händlern die Aktien auf "hold" von "buy" heruntergestuft und das Kursziel auf zwölf von 18 Euro gesenkt.

10:07 Euro Grenzt Gewinne Ein

Der Euro gibt einen Teil seiner frühen Gewinne wieder ab und rutscht auf 1,1445 Dollar und damit leicht unter dem New Yorker Schlussniveau. Allerdings liegt er weiter klar höher als am Dienstagnachmittag, als die EZB den Referenzkurs mit 1,1405 Dollar festgelegt hatte. Am Morgen hatte die Gemeinschaftswährung mit 1,1489 Dollar ein 14-Monats-Hoch aufgestellt.

08:24 Neuer rückschlag Belastet Bilfinger

Bilfinger fallen im frühen Handel um rund drei Prozent und damit an das MDax-Ende. "Schon wieder eine Enttäuschung", sagte ein Händler mit Blick auf die Gewinnwarnung vom Dienstagabend. Bilfinger hatte wegen Rückstellungen für das US-Geschäft seine Ziele kassiert und erwartet für das Gesamtjahr nun keinen operativen Gewinn mehr.

08:15 Dic Asset Am Mittwoch Mit Dividendenabschlag

Die Aktien von Dic Asset im SDax werden am Mittwoch mit einem Dividendenabschlag von 0,40 Euro gehandelt. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)