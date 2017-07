BÖRSEN-TICKER-Südzucker nach Zahlen an MDax-Spitze

Frankfurt, 13. Jul (Reuters) - Anlegern gefällt bei Südzucker ein überraschend starker Gewinnanstieg im Quartal. Die Aktien liegen mit einem Plus von 1,7 Prozent im Frühhandel an der MDax-Spitze.

7:44 Daimler vorbörslich Auf Talfahrt

Daimler-Aktien verlieren im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz rund drei Prozent. Medienberichten zufolge hat der Autobauer fast ein Jahrzehnt lang Fahrzeuge mit einem unzulässig hohen Schadstoffausstoß verkauft.

07:20 Mdax Hat Am Donnerstag Wegen Metro 51 Mitglieder

Der MDax wird im Zuge der Metro-Aufspaltung nach Angaben der Deutschen Börse am Donnerstag für einen Tag 51 Werte umfassen. Europas größter Elektronikhändler Media-Saturn ist Teil der neuen Holding Ceconomy, die als rechtliche Nachfolgerin der alten Metro ab Donnerstag in dem Nebenwerteindex gehandelt wird. Der weiter unter dem Namen Metro firmierende Lebensmittelhändler wird für einen Tag aufgenommen, muss aber am Freitag den Index wieder verlassen. Damit soll gewährleistet werden, dass Investoren den Index abbilden können. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)