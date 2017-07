BÖRSEN-TICKER-AstraZeneca rutschen weiter ab

Frankfurt, 14. Jul (Reuters) - Die Unsicherheit über die Zukunft des AstraZeneca-Chefs drückt die Aktien des Generikaherstellers weiter nach unten. Sie fallen in London um 2,8 Prozent auf ein Zwei-Monats-Tief von 4875 Pence.

09:17 Seb Klettern Auf höchsten Stand Seit Zwei Jahren

Der unerwartet deutliche Gewinnanstieg bei der schwedischen Bank SEB kommt bei Anlegern gut an. Die Aktien steigen um 2,8 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 109,00 Kronen.

08:24 Herabstufung drückt Salzgitter Ans Mdax-Ende

Salzgitter rutschen nach einer Herabstufung durch Citi-Analysten auf "neutral" ans MDax-Ende. Die Titel liegen vorbörslich und im Franfurter Frühhandel ein Prozent im Minus.

07:51 Daimler Sind vorbörslich Schlusslicht Im Dax

Die Diesel-Affäre um Daimler belastet auch am Freitag die Aktie des Autobauers. Der Kurs fällt im vorbörslichen Handel um 0,7 Prozent, die Titel sind damit Schlusslicht im Dax. Am Donnerstag hatten Daimler ein halbes Prozent auf 65,15 Euro verloren. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)