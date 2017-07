BÖRSEN-TICKER-Renault geben nach Halbjahresabsatz Gas

Frankfurt, 17. Jul (Reuters) - Renault-Aktien bauen ihre Kursgewinne aus, nachdem der Autobauer seinen Absatz im ersten Halbjahr gesteigert hat. Die Titel klettern um 1,4 Prozent auf ein Fünf-Wochenhoch von 84,59 Euro. Weltweit lieferten die Franzosen mit 1,88 Millionen Fahrzeugen 10,4 Prozent mehr aus als im Vorjahreszeitraum.

***********************************************************

8:07 Gea Brechen Nach Prognosesenkung Ein

Nach einer Prognosesenkung sind die Aktien des Anlagenbauers GEA im MDax stark unter Druck geraten. Im Frankfurter Frühhandel brechen die Titel um 7,8 Prozent ein. "Zum vierten Mal enttäuschende Zahlen und Prognoseanpassungen in Folge, das wirft grundsätzliche Fragen zur Unternehmensführung bei GEA auf", sagte ein Händler. Barclays senkte das Kursziel auf 41 von 42 Euro. Am Freitag hatten die Papiere bei 38,79 Euro geschlossen. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)