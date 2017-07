MÄRKTE 6-US-Regulierungspläne drücken Zigaretten-Hersteller

Frankfurt, 31. Jul (Reuters) - Die Pläne der US-Gesundheitsbehörde zur Senkung des Nikotin-Gehalts in Zigaretten hat den Tabak-Konzernen am Montag erneut zugesetzt. Die Aktien des "Gauloises"-Anbieters Imperial Brands fielen um bis zu 4,8 Prozent und waren damit Schlusslicht im Londoner Auswahlindex FTSE. Die Titel des Konkurrenten British American Tobacco ("Lucky Strike") büßten 1,9 Prozent ein. Am Freitag hatten die Papiere 3,8 und 6,8 Prozent eingebüßt. Anteilsscheine des "Marlboro"-Machers Altria waren an der Wall Street sogar um 9,5 Prozent eingebrochen.

Die Behörde FDA hatte am Freitag angekündigt, Nikotin-Gehalt von Zigaretten auf ein Niveau senken zu wollen, dass nicht abhängig mache. Analysten gehen davon aus, dass die europäischen Behörden ähnliche Schritte prüfen werden.