London, 13. Feb Spekulationen auf einen Versorgungsengpass haben am Montag den Kupferpreis nach oben gehievt. Eine Tonne des vor allem im Bau benötigten Industriemetalls verteuerte sich bei hohen Umsätzen in London um 1,9 Prozent auf 6204 Dollar. So viel hat Kupfer zuletzt im Mai 2015 gekostet. Händler verwiesen auf einen Arbeitskampf in der weltgrößten Kupfermine in Chile. Proteste hatten die Förderung in dem von BHP Billiton in Escondida betriebenen Bergwerk am Wochenende unterbrochen. Die Kumpel hatten am Donnerstag nach dem Scheitern von Tarifverhandlungen die Arbeit niedergelegt. BHP hatte schon am Freitag mitgeteilt, Lieferverpflichtungen nicht erfüllen zu können. Zudem steht die Förderung im weltweit zweitgrößten Kupferwerk in Indonesien ebenfalls still. Freeport-McMoRan hatte mitgeteilt, sich bislang nicht mit der Regierung auf eine neue Förder-Konzession geeinigt zu haben. "Offenbar wird das Angebot kleiner, das treibt die Preise an", sagte ein Händler. Dies gelte umso mehr, als die Nachfrage aus China wieder steige. Der chinesische Future kletterte um 5,4 Prozent. Wegen des höheren Kupferpreises standen auch einige Fördergesellschaften an der Börse höher im Kurs: Dazu zählten in London BLT mit einem Plus von 1,3 Prozent. In Frankfurt stiegen Aurubis um über zwei Prozent. Europas größte Kupferhütte hatte im ersten Quartal zwar einen Gewinnrückgang verzeichnet. Der fiel aber laut Analysten in etwa wie erwartet aus und zudem bestätigte Aurubis seine Jahresziele. (Reporter: Melanie Burton, bearbeitet von Andrea Lentz; redigiert von Ralf Banser.)