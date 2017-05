London, 02. Mai Ein möglicher Produktionsausfall in der weltweit zweitgrößten Kupfermine in Indonesien hat am Dienstag die Kupferpreise angeschoben. Eine Tonne des vor allem im Bau benötigten Industriemetalls verteuerte sich an der Londoner Metallbörse zeitweise um 1,5 Prozent auf 5820 Dollar. Die Bergleute der Grasberg-Mine protestierten am 1. Mai-Feiertag gegen Entlassungen und drohten mit Streik. Der Minenbetreiber Freeport McMoRan hatte zehn Prozent der Stellen gestrichen und weitere Kündigungen in Aussicht gestellt. Allerdings bremsten Spekulationen auf eine nachlassende Nachfrage aus China den Preisanstieg. Die Industrie der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft hatte im April stärker als erwartet Schwung verloren . Der Kupferpreis lag am späten Vormittag mit 5774 Dollar noch 0,7 Prozent höher. (Reporter: Pratima Desai, bearbeitet von Andrea Lentz, redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)