Frankfurt, 19. Jun In der Hoffnung auf eine robuste Nachfrage der chinesischen Bauindustrie haben sich Anleger am Montag mit Kupfer eingedeckt. Das Industriemetall verteuerte sich um bis zu 1,2 Prozent auf 5729 Dollar je Tonne. Genährt wurden die Spekulationen vom anhaltenden Anstieg der chinesischen Immobilienpreise, die im Mai aktuellen Daten zufolge wie im Vormonat um 0,7 Prozent stiegen. Die Luft für weitere Kursgewinne sei aber dünn, sagten die Experten des Analysehauses BMI. Sie rechneten für 2017 mit einem durchschnittlichen Kupferpreis von 5500 Dollar je Tonne. Die geringeren Investitionen des chinesischen Staates dämpften die Nachfrage.