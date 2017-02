FrankfurtDie unerwartet aufgetretenen Schwierigkeiten bei der Übernahme der US-Firma Wolfspeed haben am Donnerstag Infineon zu schaffen gemacht. Die Aktien fielen um drei Prozent auf 16,87 Euro und hielten damit im Dax die rote Laterne. "Das ist eine überraschende Wende bei einer Übernahme, die man schon in trockenen Tüchern wähnte", sagte ein Händler. Viele hätten die Gewinne in ihre Schätzungen fest berücksichtigt. "Das ist ein Rückschlag für Infineon", schrieb DZ-Bank-Analyst Harald Schnitzer in einer Kurzstudie. Mit dem Kauf von Wolfspeed vom Konkurrenten Cree hätte das Unternehmen über das umfassendsten Portfolio von Verbindungshalbleitern verfügt.