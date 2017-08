MÄRKTE 8-Prüfkonzern Intertek nach Zahlen auf Rekordhoch

Frankfurt, 01. Aug (Reuters) - Ein Gewinnsprung hat Intertek am Dienstag auf ein Rekordhoch gehievt. Die Aktien des britischen Qualitätsprüfers stiegen um bis 9,7 Prozent auf 4719 Pence. Das Halbjahresergebnis sei unter anderem dank höherer Margen besser ausgefallen als gedacht, schrieben die Analysten der Bank JPMorgan in einem Kommentar. Das Unternehmen steigerte den Gewinn im ersten Halbjahr um knapp 22 Prozent 210,3 Millionen Pfund (235 Millionen Euro). Der Umsatz wuchs um etwa 13 Prozent auf 1,355 Milliarden Pfund. Für das Gesamtjahr stellte Intertek einen "soliden" Anstieg der Erlöse und weitere Margen-Verbesserungen in Aussicht. (Reporter: Victoria Rave, unter Mitarbeit von Esha Vaish und Hakan Ersen, redigiert von Andrea Lentz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)