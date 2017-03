FrankfurtDer Börsenkandidat Aumann platziert einem Insider zufolge seine Aktien am oberen Ende der Angebotsspanne. Der Maschinenbauer erhalte jeweils 42 Euro. Damit beläuft sich das Emissionsvolumen auf rund 250 Millionen Euro. Aumann hatte die Papiere in einer Spanne von 35 bis 43 Euro angeboten. Die Erstnotiz im streng regulierten Börsensegment Prime Standard ist für Freitag geplant. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)