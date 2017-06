TokioIm Schlepptau der Wall Street ist der japanische Aktienmarkt mit Gewinnen in die Woche gestartet. Der Nikkei-Index mit den wichtigsten Titeln legte bis zum Mittag um 0,3 Prozent auf 19.649 Punkte zu. Beim breiter aufgestellten Topix betrug das Plus 0,35 Prozent auf 1565 Zähler. Ausschlaggebend waren die Gewinne an den US-Märkten am Freitag. Allerdings waren viele japanische Anleger vorsichtig, weil wegen der Turbulenzen um US-Präsident Donald Trump Unsicherheit herrscht.