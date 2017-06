FrankfurtAus Enttäuschung über die Geschäftsprognosen haben Anleger am Donnerstag Papiere von JD Sports aus ihren Depots geworfen und dem britischen Sportartikel-Händler den größten Kurssturz seit einem Jahr eingebrockt. Die Titel rauschten um bis zu 11,8 Prozent auf 350,70 Pence in die Tiefe und waren damit bei weitem der größte Verlierer im britischen Nebenwerteindex FTSE 250. Der Konzern stellte zwar in Aussicht, die Ergebnisziele für diese Jahr zu erreichen. Allerdings habe der Druck auf die Gewinnmargen im Vergleich zum Vorjahr zugenommen.