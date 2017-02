MÄRKTE 12-Modekette Gap zieht mit starken Umsatzzahlen Anleger an

New York, 07. Feb Im vorbörslichen US-Handel haben die Anleger in New York bei Gap zugegriffen. Die Aktien der Modekette legten 2,7 Prozent auf 23,70 Dollar zu. Im vierten Quartal hatte Gap mehr umgesetzt als erwartet - vor allem dank den florierenden Geschäften bei Old Navy, die in den USA als eigene Kette vertreten sind. Die Reaktion der Analysten war allerdings uneinheitlich: Während Goldman Sachs sein Kursziel auf 25 von 24 Dollar erhöht, senkten Deutsche Bank und Citigroup ihre