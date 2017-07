FrankfurtDie Verlängerung des Ultimatums in der Katar-Krise hat Anleger in dem Golf-Staat beruhigt. Die Börse in Doha legte am Montag 1,3 Prozent zu, nachdem sie am Sonntag aus Sorge vor einer Verschärfung des seit Wochen schwelenden Konflikts mit anderen Staaten in der Region deutlich gefallen war. Katar erhielt von Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten zusätzliche 48 Stunden Zeit zur Erfüllung ihrer Forderungen. Die vier Staaten werfen Katar Unterstützung von Terroristen vor und haben am 5. Juni ihre diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu dem Land gekappt.

Die Regierung in Doha soll 13 Forderungen erfüllen, darunter die Schließung des TV-Senders Al-Jazeera und einer türkischen Militärbasis. Falls eine Reihe von Bedingungen nicht erfüllt werden, drohen dem Emirat Sanktionen. Seit dem Ausbruch der Krise hat die Börse in Doha etwa zwölf Prozent verloren.

Auch an der Börse in Dubai gab es Kursgewinne, der dortige Auswahlindex stieg um 1,2 Prozent. Der saudiarabische Aktienmarkt notierte ein Prozent schwächer, die Börse in Abu Dhabi fiel um ein halbes Prozent.