FrankfurtAnleger haben sich nach einem Gewinnsprung mit Aktien des französischen Luxusmarkenherstellers Kering und seiner deutschen Tochter Puma eingedeckt. Die Kering-Titel kletterten am Freitag an der Börse in Paris um 4,7 Prozent auf 235 Euro und notierten damit so hoch wie seit fast 17 Jahren nicht mehr. Puma schossen im SDax um 4,6 Prozent nach oben auf ein Neun-Jahres-Hoch von 293,90 Euro.