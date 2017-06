FrankfurtSpekulationen auf einen Angebotsengpass haben dem Preis für Kokskohle den größten Tagesgewinn seiner Geschichte beschert. Der chinesische Terminkontrakt stieg um 7,8 Prozent auf 1074 Yuan (167 Dollar) je Tonne.

Auslöser der Rally waren Börsianern zufolge Berichte staatlicher Medien, denen zufolge der Import dieses für die Stahl-Verhüttung genutzten Brennstoffs über kleinere Häfen ab dem 1. Juli verboten wird. In diesem Zusammenhang verteuerte sich Eisenerz um 4,5 Prozent auf 477 Yuan (70 Dollar) und Stahl auf 3297 Yuan (486 Dollar) je Tonne.

Die anziehenden Rohstoffpreise schoben die Bergbauwerte an. In London gewannen Anglo American, Antofagasta, BHP Billiton, Fresnillo, Glencore oder Rio Tinto bis zu 4,3 Prozent.