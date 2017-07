BÖRSEN-TICKER-Kaufempfehlung schiebt Axel Springer an

Frankfurt, 25. Jul (Reuters) - A xel-Springer-Aktien steigen um 2,7 Prozent auf 53,34 Euro und zählen damit im MDax zu den größten Gewinnern. Die Analysten von Barclays stuften die Papiere auf "overweight" von "equal weight" hoch. Das Kursziel erhöhten sie um acht Prozent auf 58,75 Euro.

09:00 Dollar-Index Auf Niedrigstem Stand Seit Juni 2016

Der Dollar-Index, der den Kurs des Greenback zu wichtigen Währungen widerspiegelt, fällt um 0,2 Prozent auf 93,8150 Punkte und notiert damit so niedrig wie zuletzt im Juni 2016. Zum Yen fällt der Dollar unter die Marke von 111 Yen auf 110,88 Yen. Der Euro zieht im Gegenzug auf 1,1669 Dollar an und liegt damit nur knapp unter dem am Montag erreichten 23-Monats-Hoch von 1,1684 Dollar.

08:19 Covestro Kann Mit Zahlen Bei Anlegern Landen

Im frühen Handel steigen Covestro-Aktien um 1,8 Prozent und führen damit die MDax-Gewinnerliste an. Die Bayer-Kunststofftochter hatte im zweiten Quartal den Gewinn kräftig gesteigert.

07:48 Kupferpreis Steigt Auf fünf-Monats-Hoch

Kupfer verteuert sich im asiatischen Handel um 1,2 Prozent auf 6101,50 Dollar je Tonne und kostet damit so viel wie zuletzt im Februar. Händler machen charttechnische Kaufsignale nach dem Sprung über die 6000-Dollar-Marke für den Anstieg verantwortlich. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)