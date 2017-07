Frankfurt, 03. Jul Großaufträge aus mehreren Ländern treiben Vestas an der Börse in Kopenhagen um 2,5 Prozent auf 616 Dänische Kronen in die Höhe. Die Titel des deutschen Rivalen Nordex legen im Windschatten von Vestas um 2,7 Prozent auf 11,05 Euro zu und sind größter Gewinner im TecDax. ****************************************************** 08:23 THYSSEN PROFITIEREN VON SPEKULATIONEN UM STAHLSPARTE Spekulationen auf eine baldige Entscheidung über die geplante Fusion der Stahlsparte von ThyssenKrupp mit Tata Steel geben den Aktien von Thyssen Rückenwind. Sie legen im Frankfurter Frühhandel um 1,7 Prozent auf 25,29 Euro zu und sind Spitzenwert im Dax. ******************************************************* 08:06 ÖLPREIS STEIGT DEN ACHTEN TAG IN FOLGE Mit den Ölpreisen geht es den achten Tag in Folge aufwärts. Brent legt um 0,2 Prozent auf 48,85 Dollar je Barrel zu, WTI steigt um 0,1 Prozent auf 46,19 Dollar. Händler führen das Kursplus auf den ersten Rückgang der Ölbohrungen der US-Förderer seit Januar zurückRIG-OL-USA-BHI. ******************************************************** 07:43 BAYER RUTSCHEN WEITER AB - HERABSTUFUNG BELASTET Bayer setzen ihre Talfahrt fort. Die Titel verlieren vorbörslich knapp ein Prozent und sind größter Dax-Verlierer, nachdem sie wegen einer Gewinnwarnung bereits am Freitag 4,1 Prozent einbüßten. Analysten von Berenberg stuften die Titel auf "hold" von "buy" zurück, erhöhten aber das Kursziel auf 121 Euro von 118 Euro. ************************************************ 07:32 SIXT EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro SIXT SE 52,92 1,65 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)