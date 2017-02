FrankfurtDie Aussicht auf weiteres Wachstum ermuntert Anleger zum Einstieg bei Leonardo. Die Aktien des italienischen Rüstungskonzerns stiegen um bis zu 4,7 Prozent und waren damit Spitzenreiter im Leitindex der Mailänder Börse.

Das Unternehmen, das früher Finmeccanica hieß, peilt bis 2021 ein jährliches Umsatzplus von drei bis fünf Prozent an. Das Kerngeschäft solle mit Hilfe von Übernahmen und Partnerschaften ausgebaut werden. Im vergangenen Jahr machte Leonardo den Angaben zufolge mehr als 500 Millionen Euro Gewinn. In den Büchern stünden Aufträge im Volumen von rund 35 Milliarden Euro. (Reporter: Hakan Ersen.; redigiert von Olaf Brenner; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)