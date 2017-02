FrankfurtDer mögliche Verkauf der Handelskette The Body Shop stößt bei Anlegern von L'Oreal offenbar nicht auf Zustimmung. Die Aktien des französischen Kosmetikkonzerns fielen an der Börse in Paris um ein Prozent und waren einer der größten Verlierer im EuroStoxx50. Der Hersteller von Lancome-Gesichtscreme könnte einem Bericht der "Fiancial Times" zufolge rund eine Milliarde Euro mit dem Spartenverkauf einnehmen. L'Oreal hatte The Body Shop vor rund zehn Jahren gekauft.