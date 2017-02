FrankfurtEine Kaufempfehlung hat die Aktien der Lufthansa am Mittwoch angetrieben. Die Papiere kletterten um bis zu 3,7 Prozent auf 12,50 Euro und waren größter Dax -Gewinner. Die Investoren seien zu pessimistisch, schrieben die Analysten von Societe Generale in einem Marktkommentar. "Wir rechnen mit erneut sinkenden Kosten in den Geschäftseinheiten, besseren Renditen und Vorteilen aus einem konsolidierten Netzwerk." Die Experten stuften die Aktien auf "buy" von "hold" hoch und erhöhten das Kursziel auf 14,50 Euro von zuvor elf Euro.