MÄRKTE 6-Lufthansa-Anleger sacken Gewinne ein nach Prognoseanhebung

Frankfurt, 18. Jul (Reuters) - Die Prognoseanhebung der Lufthansa hat Anleger zu Gewinnmitnahmen veranlasst. Die Titel sackten am Dienstag um zeitweise mehr als vier Prozent auf 20,21 Euro ab und trugen damit die rote Laterne im Dax. "Die Aktien sind so gut gelaufen in den letzten Monaten, da ist klar, dass irgendwann die Luft entweichen muss", sagte ein Händler. Ein anderer fügte hinzu, Investoren hätten bereits mit steigenden Gewinnen bei der Lufthansa gerechnet. Der Aktienkurs der Fluggesellschaft hat sich seit Jahresbeginn verdoppelt, Mitte Januar waren die Papiere noch für elf Euro zu haben.

Angesichts einer hohen Nachfrage nach Sommer-Flugtickets und einem Gewinnsprung in den ersten sechs Monaten erhöhte die Lufthansa ihre Ergebnisprognose für das Gesamtjahr. Sie erwartet nun, dass der bereinigte operative Gewinn den Vorjahreswert übertreffen wird. Bislang ging der Konzern davon aus, 2017 leicht unter dem Vorjahresergebnis von 1,75 Milliarden Euro abzuschneiden. Analysten haben in den vergangenen Wochen bereits ihre Prognosen erhöht und gingen zuletzt davon aus, dass der bereinigte Betriebsgewinn am Ende des Jahres bei etwas über zwei Milliarden Euro liegen dürfte.

Auch die Titel der Lufthansa-Rivalen Air France KLM und der British-Airways-Mutter IAG rutschten ab. Air France verloren in Paris 3,9 Prozent, IAG in London 2,3 Prozent. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)