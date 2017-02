MÄRKTE 13-Aktien von Unilever und Kraft brechen Rekorde

Frankfurt, 17. Feb Eine möglicher Zusammenschluss von Kraft Heinz und Unilever bringt Anleger der Nahrungsmittelriesen ins Schwärmen. Sie deckten sich am Freitag mit Aktien der beiden Unternehmen ein: Kraft kletterten an der Wall Street um 8,3 Prozent auf ein Rekordhoch von 94,50 Dollar. Die niederländisch-britische Unilever schoss an der Börse in London um bis zu 15 Prozent auf 3848 Pence nach oben, ebenfalls ein Rekord. "Die Offerte von Kraft kommt total überraschend", sagte Analys