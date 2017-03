FrankfurtEin Umsatzsprung und ein geringerer Verlust ermuntern Anleger zum Wiedereinstieg bei Medigene. Die Aktien der Biotechfirma stiegen um bis zu 11,5 Prozent auf 11,60 Euro. In den vergangenen Tagen hatten sie allerdings insgesamt 15 Prozent verloren.

Das Unternehmen steigerte den Umsatz 2016 um 43 Prozent auf 9,3 Millionen Euro und peilt für das laufende Jahr Erlöse von acht bis zehn Millionen Euro an. Der Verlust schrumpfte in den vergangenen zwölf Monaten auf 9,5 von 13 Millionen Euro. Darüber hinaus kündigte Medigene klinische Studien zu sogenannten T-Zell-Therapien zur Behandlung von Krebs an. Diese entwickelt die deutsche Firma mit dem US-Unternehmen Bluebird Bio. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)