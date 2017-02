FrankfurtAktien des Pharma- und Chemiekonzerns Merck KGaA sind am Mittwoch nach einem Analystenkommentar unter Druck geraten. Die Papiere fielen in einem wenig veränderten Gesamtmarkt um bis zu 1,9 Prozent auf 100,40 Euro. Damit waren sie zeitweise größter Dax -Verlierer und notierten so niedrig wie seit mehr als drei Wochen nicht mehr.

Händler verwiesen auf einen Kommentar der Analysten der Commerzbank, die mit Blick auf die kommenden Zahlen für das vierte Quartal vor zu viel Zuversicht warnten. Die durchschnittlichen Schätzungen der Experten seien möglicherweise zu hoch. Die Commerzbank habe ihre Schätzungen für das bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen im Gesamtjahr um ein Prozent nach unten korrigiert. "Bei den Bereichen Life Science und Performance Materials sind wir etwas vorsichtiger geworden", hieß es. Insgesamt sei damit zu rechnen, dass der bereinigte Betriebsgewinn für 2016 im unteren Bereich der von Merck prognostizierten Spanne liege. Merck geht von 4,45 bis 4,6 Milliarden Euro aus.

Die Commerzbank bestätigte ihre Bewertung der Aktien mit "Hold" und einem Kursziel mit 109 Euro. Merck will am 8. März seine Bilanz für 2016 vorlegen. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)