FrankfurtDie fast 14 Milliarden Dollar schwere Übernahme der US-Bio-Supermarktkette Whole Foods durch den Internetriesen Amazon hat am Freitag zu einem Ausverkauf bei Aktien von europäischen Einzelhändlern geführt. Metro-Aktien fielen um 1,6 Prozent auf 28,12 Euro und waren unter den schwächsten Werten im MDax. Die Aktien des niederländischen Lebensmittelkonzerns Ahold Delhaize sackten um knapp zehn Prozent auf 16,69 Euro ab - das war der größte Kurssturz sei neun Jahren. Carrefour-Papiere verloren an der Börse in Paris 2,5 Prozent auf 22,66 Euro. In London ging es für Sainsbury, Booker, Morrison und Tesco um je rund drei Prozent nach unten, in den USA verloren die Walmart-Titel fünf Prozent.

Amazon mischt mit dem Kauf von Whole Foods die Lebensmittelbranche auf. Whole Foods Market setzt auf Bio-Lebensmittel und erwirtschaftete nach eigenen Angaben 2016 einen Umsatz von rund 15,7 Milliarden Dollar. Amazon ist seit einiger Zeit dabei, im Geschäft mit frischen Lebensmitteln zu expandieren. Die Amazon-Aktien legten an der Wall Street 2,9 Prozent auf 990 Dollar zu. Whole Foods blieben zunächst vom Handel ausgesetzt.