MÄRKTE 12-Börsianer - Metro-Nachfolger müssen um MDax-Platz buhlen

Frankfurt, 12. Jul (Reuters) - Nach der Aufspaltung des Handelsriesen Metro werden die Karten in Sachen Indexzugehörigkeit neu gemischt. Mit dem Rechtsnachfolger der alten Metro - der Holding Ceconomy mit Europas größtem Elektronikhändler Media-Saturn - ist zunächst nur einer der beiden Konzernteile im Nebenwerteindex MDax vertreten. Das Börsenstatut sehe vor, dass sich nach einer Spaltung das ausgegliederte Unternehmen für einen Index erst neu qualifizieren müsse, erläuterten Analysten am Mittwoch. Und das ist der eigentlich weitaus größere Lebensmittelhändler, der den Namen Metro behält.

Voraussichtlich mit Wirkung per Freitag werde dieser dann außerhalb des Index gehandelt, erläuterte ein Index-Stratege. Am Donnerstag könnten mit dem Börsenstart dann übergangsweise erst einmal beide Teile im MDax notieren, dieser werde dann für einen Tag 51 Werte umfassen.

In welchen Index die beiden Unternehmen auf mittlere Sicht notiert sein werden, ist Analysten zufolge bislang offen, da die Parameter für die künftige Börsenbewertung noch unbekannt seien. Kriterien für die Zugehörigkeit zu einem Index sind Marktkapitalisierung und Streubesitz. Es werde damit gerechnet, dass der Lebensmittelhändler mit einem Jahresumsatz von 37 Milliarden Euro bei der nächsten Index-Überprüfung im September wieder in den MDax kommen könnte oder sogar zum Aspiranten für den Dax werde, erklärte ein Analyst. Umgekehrt könnte Ceconomy auch in den SDax absteigen, wenn das Unternehmen die Kriterien für die MDax-Zugehörigkeit nicht erfüllen kann.

In den ersten Handelstagen könnte die Aktie der Metro AG erst einmal unter Druck geraten: Anleger, die in ihren Portfolios Indizes nachbilden, dürften sie erst einmal aussortieren. (Reporter: Anika Ross und Andrea Lentz; redigiert von. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)